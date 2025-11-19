Gobierno de Michoacán avanza en la rehabilitación del Río Lerma en La Piedad

La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) informa que dentro de los trabajos que se realizan para el rescate del Río Lerma en la región La Piedad se registra un avance de 800 metros en el retiro de lirio acuático, utilizando la máquina Aquadozer, operada por personal especializado de la dependencia. Esta intervención permite mejorar el flujo del agua, reducir riesgos asociados al azolvamiento.

El director de la Compesca detalló que junto con el Ayuntamiento de La Piedad se unen esfuerzos para su rehabilitación y mantenimiento, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales, reducir la acumulación de lirio acuático y atender uno de los factores que más influyen en la proliferación del mosquito que afecta a las familias de la región.

Reiteró que por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se atendió la solicitud del municipio, ya que estas acciones responden a una demanda social prioritaria. Destacó que el saneamiento del Lerma es clave para la salud ambiental, la movilidad y el bienestar de las comunidades de la región.