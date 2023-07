Gobierno de Michoacán arropa a mujeres y menores con cáncer: Bugarini

Senedit Ulloa Mondragón, una de las mujeres beneficiarias, invitó a difundir la existencia de estos programas del Bienestar, los cual calificó como un milagro que vino a cambiar su vida. “La autoexploración es muy importante y gracias a que lo detecté, hoy estoy viva, ojalá lo pongamos como prioridad, y a pesar de lo que le tocó enfrentar, no me siento sola, el Gobierno me ayuda, no me siento sola y quiero que me sigan acompañando con este programa”, manifestó.