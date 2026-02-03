Gobierno de Michoacán apoyará a normalistas con transporte para prácticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a la reunión que ya estaba agendada, normalistas de Tiripetío bloquearon por cerca de dos horas la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), a fin de solicitar apoyo económico para su traslado a realizar prácticas; el Gobierno de la Entidad informó que todos los años se les da el año en especie.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, precisó que la reunión se tenía programada para el pasado lunes, pero que ninguna de las partes se percató que era puente, por lo que se reprogramó para este martes a primera hora.

Expuso que los normalistas llegaron con un autobús y bloquearon la vialidad, pero a pesar de esta acción, fueron atendidos para informarles que nuevamente el Estado dará el apoyo que requieren para que puedan acudir a sus prácticas profesionales, dejando el claro que no se les proporciona el dinero, sino que se les da en especie.

"No, no, no, el recurso no. Se les contrata el transporte para que lleven a cabo sus prácticas; a veces es a diferentes estados, municipios dentro del estado de Michoacán y se les apoya con el medio de transporte", refirió.

Especificó que se evaluará si la Escuelas Normales de Michoacán son candidatos o no para ingresar a la beca Gertrudis Bocanegra en materia de movilidad, a fin de que las y los estudiantes puedan tener un ingreso que cubra el transporte.

