Gobierno de Michoacán actuó de inmediato y coordinado con la Federación en Coahuayana: Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente en Michoacán del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Mora González, aseguró que el Gobierno del Estado actuó de manera inmediata y coordinada con la Federación en el hecho registrado en la cabecera municipal de Coahuayana.

En conferencia de prensa, indicó que ningún partido ni actor político debe aprovecharse del tema, menos lucrar con el mismo de manera política asegurando que el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, no le dio la importancia necesaria por asistir a la marcha en apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 06 de diciembre, en el Zócalo de la Ciudad de México.

A lo anterior, precisó que la atención por parte del Gobierno de Michoacán fue al instante que se registraron los hechos, apoyando de manera contundente a las víctimas.

"Primero que nada, en Morena nos solidarizamos con las familias y lamentamos estos terribles acontecimientos. Pero en respuesta a la crítica más común que hemos visto en redes, lo importante no es donde estaba el gobernador, lo importante es cómo respondió el estado; la reacción fue inmediata, coordinada y de todos los niveles de gobierno", acentuó.

Con esto enfatizó que la presencia del gobernador no evita un acto criminal, pero sí refleja el lado humanista en la atención que dio de manera inmediata, por lo que aseguró que los argumentos que se están dando por parte de la derecha y, a través de redes sociales, son mediáticos y nada serios.

Confió en las pesquisas que deriven de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que puntualizó que este hecho no quedará impune y se actuará conforme a derecho.

BCT