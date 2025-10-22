Gobierno de Michoacán, abierto al diálogo con limoneros

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Los limoneros están en la incertidumbre a dos días del asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán; el Gobierno del Estado, hasta el momento, no ha mantenido diálogo con quienes este miércoles mantuvieron el corte a la mitad y con precios bajos a los intermediarios.

En breve entrevista para MiMorelia.com, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, aseguró que se mantienen las fuerzas en el Tianguis Limonero desde el lunes pasado, a fin de dar continuidad al trabajo de los productores.

Sin embargo, reconoció que hasta el momento no ha tenido diálogo con los limoneros, por lo que dijo estar abierto para entablar pláticas y escuchar su sentir.

Es de mencionar que el pasado martes, el encargado de la Política Pública aseguró que la estrategia de seguridad y contra la extorsión no ha fallado, además de que desde el lunes se reforzó con elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil el municipio, para garantizar un ambiente de tranquilidad y confianza a los apatzinguenses.

Respecto a la familia de Bernardo Bravo Manríquez, Zepeda Villaseñor comentó que hasta ahora no hay solicitud para contar con seguridad, pero al momento de concretarse, se les proporcionará.