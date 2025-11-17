Gobierno de Bedolla destina 10 mil mdp en infraestructura para Morelia, 3 veces más que la administración de Calderón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se han destinado 9 mil 982 millones de pesos para 21 obras públicas, lo que equivale a tres veces más lo invertido durante el Gobierno federal de Felipe Calderón, que fue de 3 mil 220 millones.

Detalló que dentro de las acciones de gran relevancia se encuentra el teleférico de Morelia; los distribuidores viales Eréndira y de la salida a Pátzcuaro; la construcción de los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico; así como el Paso Catrinas.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, señaló que dentro de las obras de alto impacto para la capital michoacana está el teleférico, el cual presenta un avance del 48 por ciento, y entraría en función a finales del 2026.