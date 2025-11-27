Gobierno de Ario desmiente fuga o detenciones tras revisión a Policía Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Ario de Rosales desmintió categóricamente versiones difundidas en algunos medios sobre presuntos aseguramientos o fugas de elementos policiacos, luego de una revisión de rutina y pase de lista realizada este jueves por parte del Ejército Mexicano a integrantes de la Policía Municipal.

A través de un comunicado oficial firmado por el director de Seguridad Pública, Capitán retirado Martín Galdino Sánchez Nigenda, se aclaró que no se aseguró ningún arma, no se detuvo a ningún elemento y ningún policía intentó fugarse, como lo mencionaron algunas publicaciones.