Gobierno de Ario desmiente fuga o detenciones tras revisión a Policía Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Ario de Rosales desmintió categóricamente versiones difundidas en algunos medios sobre presuntos aseguramientos o fugas de elementos policiacos, luego de una revisión de rutina y pase de lista realizada este jueves por parte del Ejército Mexicano a integrantes de la Policía Municipal.
A través de un comunicado oficial firmado por el director de Seguridad Pública, Capitán retirado Martín Galdino Sánchez Nigenda, se aclaró que no se aseguró ningún arma, no se detuvo a ningún elemento y ningún policía intentó fugarse, como lo mencionaron algunas publicaciones.
“Los elementos atendieron la revisión conforme a los protocolos establecidos, concluyendo el proceso de manera exitosa”, se lee en el documento difundido este 27 de noviembre.
Las autoridades locales enfatizaron que la actividad formó parte de un procedimiento rutinario de verificación y control interno, y que no derivó en ninguna irregularidad o incidente.
Desde el Gobierno Municipal se reiteró el compromiso de colaboración con las autoridades estatales y federales para fortalecer las estrategias de seguridad en beneficio de la población.
mrh