Gobierno de Apatzingán condena asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Apatzingán condenó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder productor de limón en la región de Tierra Caliente y presidente de los Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido esta mañana de lunes.
Horas después de que se diera a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Bravo Manríquez —quien en diversas ocasiones denunció públicamente extorsiones al sector limonero—, la administración local emitió un posicionamiento en redes sociales, en el que se solidariza con su familia y comunidad.
“Nos solidarizamos con él, con su familia y con todas las personas que día a día trabajan con esfuerzo y esperanza por el desarrollo de nuestra tierra”, expresó el gobierno municipal.
En el mismo mensaje, la autoridad condenó “enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la paz y el bienestar de nuestra gente”, y pidió a las instancias correspondientes el pronto esclarecimiento del caso.
La víctima fue localizada sin vida este lunes cerca de la carretera Apatzingán-Presa del Rosario. Personal de la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para determinar el móvil del crimen, que podría estar relacionado con su labor al frente del Tianguis Limonero.
