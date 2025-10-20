Gobierno de Apatzingán condena asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero

Horas después de que se diera a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Bravo Manríquez —quien en diversas ocasiones denunció públicamente extorsiones al sector limonero—, la administración local emitió un posicionamiento en redes sociales, en el que se solidariza con su familia y comunidad.

“Nos solidarizamos con él, con su familia y con todas las personas que día a día trabajan con esfuerzo y esperanza por el desarrollo de nuestra tierra”, expresó el gobierno municipal.