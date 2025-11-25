Gobierno de Alfonso Martínez refuerza campaña de prevención de la trata de niños y niñas

En ese sentido, la presidenta honoraria de DIF Morelia subrayó que la manera de llegar a los niños y niñas es con un lenguaje claro y accesible, como el que se plasma en la historieta y materiales audiovisuales presentados este día.

“La campaña “¿De qué trata la trata?” ha sido creada para hablar con las niñas y niños sobre un tema complejo, para enseñarlos a reconocer cuando existe algún tipo de riesgo, pero sobre todo para enseñarlos a pedir ayuda”, comentó Paola Delgadillo.

La titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), Nuria Hernández Abarca, agradeció el que las dependencias del Gobierno Municipal se unan para “poner luz” a este tema tan relevante, así como detalló que la campaña llegará a escuelas y espacios públicos.