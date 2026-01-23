Gobierno dará el apoyo necesario a la familia moreliana Mújica Hernández: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán brindará el apoyo necesario a la familia Mújica Hernández, luego de que se confirmara la localización sin vida de Víctor y Anayeli, intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, conocidos en Morelia, así como de su hija Megan, de 12 años, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la Política Interna de Michoacán puntualizó que la Fiscalía General del Estado (FGE) es quien está llevando las investigaciones correspondientes de este caso, toda vez que sus familiares reportaron la desaparición de la familia desde el pasado 15 de enero.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados el pasado sábado 17 de enero, en la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro; dos de los cuerpos estaban en un predio cercano a la calle Nacional, mientras en las inmediaciones de la autopista México-Guadalajara, se ubicó al tercer cadáver. Fue el jueves en la noche cuando la FGE confirmó los hechos.