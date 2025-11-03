Gobierno cuenta con videos del agresor de Carlos Manzo antes del ataque en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades federales confirmaron que ya se encuentran analizando videos obtenidos de cámaras de negocios en los alrededores del centro de Uruapan, los cuales muestran movimientos del presunto agresor de Carlos Manzo Rodríguez previo al ataque ocurrido el sábado por la noche.
Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó que las imágenes forman parte de la investigación conjunta con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
El ataque contra el edil se registró el 1 de noviembre durante una celebración de Noche de Muertos, donde fue asesinado a balazos frente a ciudadanos y familiares. Uno de sus escoltas abatió al atacante en el sitio, y posteriormente se confirmaron varias detenciones relacionadas.
Aunque no se detalló el contenido específico de los videos, Harfuch subrayó que estos registros visuales aportan datos clave para identificar redes de apoyo o planificación del homicidio. Afirmó que la recolección de evidencia tecnológica y la colaboración entre niveles de gobierno son parte de la estrategia federal.
Las autoridades también reiteraron que el caso se está abordando con prioridad nacional y que no habrá impunidad. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se trabaja para llegar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.
rmr