Gobierno cuenta con videos del agresor de Carlos Manzo antes del ataque en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades federales confirmaron que ya se encuentran analizando videos obtenidos de cámaras de negocios en los alrededores del centro de Uruapan, los cuales muestran movimientos del presunto agresor de Carlos Manzo Rodríguez previo al ataque ocurrido el sábado por la noche.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó que las imágenes forman parte de la investigación conjunta con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.