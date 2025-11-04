Gobierno asegura paso libre en principales autopistas del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Gobierno informa que la circulación vehicular se mantiene libre en la Autopista Siglo XXI y en la Autopista de Occidente, lo que permite un tránsito fluido y seguro para automovilistas y transportistas que cruzan el territorio estatal.

En el reporte de las 09:30 horas, las vías de comunicación operan con normalidad y sin reportes de bloqueos, mientras que se mantiene desplegado un operativo de seguridad y vigilancia en diversos puntos estratégicos del estado, con el propósito de atender cualquier eventualidad con oportunidad.