Gobernador y alcalde entregan nuevo parque infantil en Zamora

Ramírez Bedolla subrayó que este tipo de proyectos permiten recuperar la convivencia familiar y reforzar el tejido social, asegurando que su compromiso con la infancia zamorana se ve reflejado en la entrega de este nuevo espacio. La construcción del parque contó con una inversión estatal de 6 millones de pesos a través de la SEDUM, además de una aportación municipal de 981 mil 726 pesos. El complejo infantil incluye una base para helicóptero, servicios de vigilancia, baños generales y para personas con discapacidad, así como un área de lactancia, informó la titular de la dependencia, Gladyz Butanda.