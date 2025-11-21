Gobernador y alcalde entregan nuevo parque infantil en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de fortalecer los espacios públicos para la convivencia familiar y contribuir a la reconstrucción del tejido social, el presidente Carlos Soto y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguraron el parque infantil “La Ciudad de los Niños y de las Niñas”, ubicado en la colonia Valencia 1.ª Sección. Durante el acto, Soto agradeció al mandatario estatal por cumplir su compromiso con la niñez zamorana dentro del programa “Gobernador en tu Territorio”, destacando que “cuando se coordinan los tres niveles de gobierno suceden obras tan importantes, sobre todo para las nuevas generaciones”.
Ramírez Bedolla subrayó que este tipo de proyectos permiten recuperar la convivencia familiar y reforzar el tejido social, asegurando que su compromiso con la infancia zamorana se ve reflejado en la entrega de este nuevo espacio. La construcción del parque contó con una inversión estatal de 6 millones de pesos a través de la SEDUM, además de una aportación municipal de 981 mil 726 pesos. El complejo infantil incluye una base para helicóptero, servicios de vigilancia, baños generales y para personas con discapacidad, así como un área de lactancia, informó la titular de la dependencia, Gladyz Butanda.
La obra incorpora también la edificación del acceso principal, que contempla pavimento de concreto hidráulico, banquetas y rampas peatonales con una inversión adicional de un millón 126 mil punto 70 pesos. A la inauguración asistieron la diputada federal Miroslava Shember y la niña Dhakti Saavedra Cárdenas, quien agradeció a las autoridades por escuchar las necesidades de la niñez. El nuevo parque beneficiará a 204,860 habitantes del municipio, especialmente a las familias de las colonias Valencia 1.ª y 2.ª Sección, La Pradera, Naranjos de Castilla, Francisco J. Múgica, La Floresta y Progreso Nacional.
mrh