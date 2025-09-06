"Tienes con qué, tienes todo para representarnos": gobernador a Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del primer legislativo de la diputada de Morena, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó su respaldo a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, en la decisión que tome para el proceso de la gubernatura de 2027.
“Doctora (Fabiola Alanís) tienes con qué, así que no te me eches para atrás, tienes todo para representarnos. En lo qué decidas, contarás con mi apoyo y, estoy seguro, que con el apoyo de las michoacanas y michoacanos”, expresó.
Asimismo, el mandatario estatal pidió a la legisladora local que pueda seguir con el emprendimiento de reformas constitucionales y legales por todo Michoacán, para reformar también las instituciones del Estado.
En ese sentido, consideró que en Michoacán se debe hacer una propuesta para la reforma del Estado y modernizar las instituciones, generar nuevas instituciones de la Cuarta Transformación, de la nueva democracia y pluralidad,
Enfatizó que en conjunto con la diputada Fabiola Alanís y los legisladores de Morena se lanzó el Plan Morelos, motivo por el cual desde Michoacán apoyarán la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheimbaum.
BCT