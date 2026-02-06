Gobernador reitera invitación a la presidenta Sheinbaum para inaugurar el teleférico de Uruapan

El proyecto, que busca conectar zonas altas de Uruapan con el centro histórico y áreas comerciales, tendrá capacidad para transportar a 45 mil personas diariamente. Contará con el mismo costo que el servicio público convencional y está programado para entrar en operación total durante la última semana de marzo o la primera de abril.

El gobernador enfatizó que la obra representa una solución integral a los problemas de movilidad en una ciudad de topografía compleja, además de impulsar el turismo y generar empleo local.

“Ya cuando tengamos la fecha la acordaremos con la presidenta porque está cordialmente invitada la presidenta Claudia Sheinbaum a inaugurar el teleférico de Uruapan y cómo no, si es una obra precisamente que está siguiendo los pasos de la Ciudad de México y de estas obras insignia de cuando la presidenta fue jefa de gobierno de la Ciudad de México”, agregó.

La invitación se presentó con un tono de reconocimiento y cariño hacia la mandataria federal: “Así que cordialmente invitada Presidenta con todo cariño a Uruapan a esta gran inauguración.”

El teleférico de Uruapan forma parte de un paquete de obras de infraestructura que el gobierno estatal ha impulsado en coordinación con la federación, aunque Ramírez Bedolla aclaró que se trata de un proyecto principalmente estatal, financiado con recursos propios y alianzas público-privadas. La posible presencia de la presidenta Sheinbaum en la inauguración sería un respaldo simbólico al desarrollo regional y a la movilidad sostenible en la entidad.

La declaración se dio en el marco de la séptima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, donde se presentaron avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

BCT