Gobernador presenta iniciativa de reforma para no generar deuda a largo plazo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma "No más deuda en Michoacán", para evitar que las administraciones generen deudas a largo plazo y las venideras las hereden.
Durante el evento, el jefe del ejecutivo estatal comentó que en los últimos 25 años, en la entidad ha crecido el 98 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero, a la par, también incrementó la deuda. Por lo que apuntó, es necesaria la reforma para que ningún gobierno comprometa el futuro financiero.
Por su parte, el secretario de Comunicación y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, refirió que con la iniciativa, Michoacán fortalecerá su soberanía al prohibir el endeudamiento a largo plazo, ya que las administraciones solo podrán adquirir deuda durante su período constitucional.
Por otro lado, el economista Heliodoro Gil Corona, reconocido investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), apuntó que el uso del crédito público se ha convertido en una práctica común por parte de las entidades para atender diversas situaciones y realizar inversiones y obras. No obstante, acotó que no debe emplearse para ineficiencias ni afectar las finanzas. Celebró la iniciativa y reconoció que tiene pertinencia y sentido.
