Gobernador presenta iniciativa de reforma para no generar deuda a largo plazo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma "No más deuda en Michoacán", para evitar que las administraciones generen deudas a largo plazo y las venideras las hereden.

Durante el evento, el jefe del ejecutivo estatal comentó que en los últimos 25 años, en la entidad ha crecido el 98 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero, a la par, también incrementó la deuda. Por lo que apuntó, es necesaria la reforma para que ningún gobierno comprometa el futuro financiero.