Gobernador de Michoacán no alcanzará a inaugurar dos obras carreteras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a que su período de administración concluye en 2027, el gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla no alcanzará a inaugurar dos obras carreteras importantes para el estado, afirmó este jueves en conferencia de prensa.

Se trata de la autopista de la Agro Exportación, de Uruapan a Zamora, que servirá para el movimiento productivo de la zona, además de la ampliación a cuatro carriles de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas, ya que se trata de proyectos de bastante dificultad.

Al ser cuestionado sobre cuánto tiempo tardarían en concluir las obras, el mandatario estatal comentó que la autopista de la Agro Exportación requiere aproximadamente tres años y que la de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas tardaría más de cinco.