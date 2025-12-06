Gobernador de Michoacán afirma que la APEAM se resiste a reforma ambiental
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se resiste a la reforma ambiental que incluye elevar a rango constitucional al Guardián Forestal, una herramienta satelital que sirve para detectar el cambio de uso de suelo, incendios y ollas de agua ilegales, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
A un par de días de haber presentado la iniciativa de reforma en materia ambiental para su aprobación en el Congreso del Estado, el jefe del Ejecutivo estatal indicó que entre los puntos que contempla el documento están: elevar a rango constitucional el Guardián Forestal, garantizar la reparación de daños ambientales y el derecho a un ambiente sano; aunque subrayó que hay mucha resistencia por parte de la asociación.
“No será solamente un programa de gobierno, que digan: ‘Bueno, sólo mientras esté Bedolla se aplicará esta vigilancia satelital y después vamos a volver a hacer lo que nos venga en gana, a tumbar todos los árboles y los bosques y meter las huertas’. Pues no, se van a quedar patinando, porque va a ser constitucional”.
Ramírez Bedolla indicó que, posteriormente, cuando sea aprobada la iniciativa, se emitirán las leyes secundarias. El mandatario explicó que se requieren dos terceras partes de los votos en el Palacio Legislativo, es decir, 27 sufragios de un total de 40 diputados.
“Ya sabemos que se van a amparar y no sé cuántas cosas, pero ahora hay un nuevo Poder Judicial Federal que no les va a otorgar sus amparos mafiosos. Al contrario, vamos a defender el medio ambiente”, agregó.
El Guardián Forestal se implementó hace más de un año para detectar irregularidades en los predios, sobre todo en aquellos ocupados para huertas de aguacate, ya que parte de la deforestación e incendios provocó una grave sequía en el estado hace dos años.
El gobernador también comentó hace unos días que se va a crear un Guardián Forestal para el agua, con el fin de evitar el saqueo del vital líquido en toda la geografía michoacana. Aseguró que tienen detectadas 37 mil ollas de agua en el estado, mismas que están en análisis y supervisión para determinar cuántas cuentan con los permisos necesarios y cuántas están operando al margen de la ley.
