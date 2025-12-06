Gobernador de Michoacán afirma que la APEAM se resiste a reforma ambiental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se resiste a la reforma ambiental que incluye elevar a rango constitucional al Guardián Forestal, una herramienta satelital que sirve para detectar el cambio de uso de suelo, incendios y ollas de agua ilegales, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

A un par de días de haber presentado la iniciativa de reforma en materia ambiental para su aprobación en el Congreso del Estado, el jefe del Ejecutivo estatal indicó que entre los puntos que contempla el documento están: elevar a rango constitucional el Guardián Forestal, garantizar la reparación de daños ambientales y el derecho a un ambiente sano; aunque subrayó que hay mucha resistencia por parte de la asociación.

“No será solamente un programa de gobierno, que digan: ‘Bueno, sólo mientras esté Bedolla se aplicará esta vigilancia satelital y después vamos a volver a hacer lo que nos venga en gana, a tumbar todos los árboles y los bosques y meter las huertas’. Pues no, se van a quedar patinando, porque va a ser constitucional”.