Gobernador confirma que fallecimiento de Flor Marian derivó de una autolesión

En entrevista colectiva, el mandatario estatal subrayó que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con la información concreta sobre el caso, por lo que será dicha instancia la encargada de emitir los datos oficiales.

“Muy desafortunado lo ocurrido. La Fiscalía tiene la información concreta, nosotros prestamos todo el apoyo posible y lamentablemente falleció. Entonces vamos a esperar a que la FGE se pronuncie en el tema”, puntualizó.

En este tenor, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a ser respetuosos ante este caso y a no promover ningún tipo de violencia.

De acuerdo con lo informado por autoridades estatales y municipales, la joven, reconocida como creadora de contenido y reportada como desaparecida en Uruapan, fue hallada en Morelia el primer fin de semana de septiembre en estado grave de salud. Por lo que fue trasladada a un nosocomio de la capital michoacana y la noche de este viernes, la FGE confirmó su fallecimiento.

