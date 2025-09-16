Informe Regional de Ramírez Bedolla en Uruapan sigue en pie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Informe Regional del cuarto año de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, en el municipio de Uruapan, sigue en pie.

En entrevista, el mandatario estatal recordó que el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo el Cuarto Informe de Gobierno ante los integrantes del Congreso del Estado, además de tres informes regionales que se realizarán en Morelia, Uruapan y Zamora.

“Queremos hacer los informes regionales en las principales ciudades del estado para ampliar la información”, agregó.

SHA