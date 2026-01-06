Gobernador afirma que habrá diálogo con Tafolla una vez que regrese de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que se reunirá con el diputado local Carlos Bautista Tafolla una vez que regrese de Estados Unidos para dialogar sobre el tema del exedil de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Y es que hace unos días el legislador que decidió irse a Estados Unidos a pasar las vacaciones de diciembre, dio a conocer en sus redes sociales que buscaría apoyo con el gobierno norteamericano para esclarecer el homicidio del exalcalde uruapense.

En ese sentido, este martes en entrevista con medios de comunicación el jefe del Ejecutivo Estatal refirió que el tema de Carlos Manzo es prioritario como toda la seguridad en Michoacán y buscarán que se haga justicia por el lamentable suceso.

"Ahora que regrese el diputado de San Diego, vamos a platicar con él, hay toda la intención de que este tema que es prioritario, como toda la seguridad en Michoacán, tenga justicia".

Ramírez Bedolla mencionó que en este y en más casos se están llevando a cabo las diligencias en materia de procuración de justicia y que el fiscal Carlos Torres Piña, se ha reunido con los familiares de Manzo Rodríguez en todo momento, entre ellos la presidenta Grecia Quiroz García.

"Se está haciendo un excelente trabajo por parte del fiscal, con todo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, los equipos especializados en investigación y el equipo de Omar García Harfuch".

El pasado 1 de enero se cumplieron dos meses del homicidio del ex alcalde, mismo que ocurrió en la plaza principal de la demarcación cuando se llevaba a cabo el Festival de Velas; tras las investigaciones hay varios detenidos, entre ellos el primer círculo de escoltas y el actor intelectual.

BCT