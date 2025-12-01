Gobernador afirma que CEDH y FGR investigan agresión a la periodista Dalia Villegas

Cabe mencionar que, la semana pasada, la reportera Dalia Villegas afirmó que la investigación está trabada por la supuesta eliminación de los videos al interior de Palacio de Gobierno, donde ocurrió la agresión por parte del exsecretario de Seguridad, Juan Carlos Oseguera Cortés.

Ante medios de comunicación, la periodista recordó que el 2 de noviembre fue despojada de su instrumento de trabajo al interior del inmueble, cuando se encontraba cubriendo una manifestación, y que el exfuncionario le impidió realizar su labor, limitando la libertad de expresión.

Dalia Villegas y otros reporteros se encontraban cubriendo la manifestación del 2 de noviembre, una marcha que salió desde la Plaza Morelos hacia el primer cuadro de la ciudad de Morelia, pero que se tornó álgida, pues un grupo de personas irrumpió en Palacio de Gobierno, por lo que los reporteros también ingresaron para documentar la situación.