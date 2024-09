Gobernabilidad en Cotija no se puede detener: presidente del Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la solicitud de licencia de Juan Pablo Aguilar, alcalde de Cotija, para ausentarse de su encomienda durante 30 días, el presidente de la Mesa Directiva, Antonio Magaña de la Mora, reconoció que el tema no puede retrasarse en el Congreso de Michoacán, órgano que deberá nombrar un edil suplente en caso de que el actual no regrese a su cargo.

En entrevista, el presidente del Congreso del Estado resaltó que lo de Cotija es un tema que no se puede detener, por lo que no sería válida la propuesta de Guillermo Valencia Reyes, coordinador del GPPRI, de esperar a la conformación de una posible bancada de diputados independientes antes de integrar las comisiones.

"No se puede detener; la de Guillermo es una propuesta interesante, me parece que es novedosa y que se tiene que atender, pero se tiene que ponderar entre esperar o tener las comisiones para resolver precisamente temas como estos; si no tenemos comisiones no podemos resolver e imaginemos que si no se resuelve cómo quedaría en el limbo el tema de este municipio y de otro más que tenemos pendiente que es Charapan", dijo.