Gladyz Butanda y Torres Piña, se posicionan en encuesta Blitz hacia el 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con la encuesta de Blitz levantada este mes, Gladyz Butanda y Carlos Torres Piña encabezarían las preferencias internas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027.

En el caso de la contienda masculina, el actual fiscal estatal y exsecretario de Gobierno obtuvo un 26% de apoyo, con casi diez puntos de diferencia sobre su más cercano contendiente.

Su trayectoria política y el aparente respaldo ciudadano lo colocarían entre los perfiles sólidos dentro de su partido.

Por el lado femenino, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda, registró un 15 % de respaldo. La funcionaria supera con 5 puntos a la segunda mejor posicionada.

Su desempeño en la administración estatal ha incrementado su visibilidad, lo que la ubica entre las aspirantes mejor valoradas de Morena, y que aspiran a convertirse en la primera gobernadora de Michoacán.

En la encuesta resalta también que Morena encabeza las preferencias electorales con el 41 %, más de 30 puntos porcentuales de su más cercano competidor.