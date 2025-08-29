Gladyz Butanda y DIF Michoacán entregan aparatos auditivos a adultos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en colaboración con el Sistema DIF Michoacán, entregó aparatos auditivos y lentes a adultos mayores de Tenencia Morelos. La jornada también ofreció una Feria de la Salud, con servicios de toma de presión arterial, talla y peso.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, resaltó el valor de la coordinación interinstitucional para asegurar que los apoyos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.