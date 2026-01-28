Gladyz Butanda teje puentes institucionales con alcaldes de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) es un espacio de escucha constante donde alcaldes, líderes sociales y el pueblo en general tienen siempre una puerta abierta cuando de transformar la movilidad de Michoacán se trata, enfatizó la titular de la dependencia, Gladyz Butanda Macías.

Bajo esta premisa, la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan recibió a alcaldesas y alcaldes de diferentes regiones del estado, con quienes tejió puentes institucionales para diseñar proyectos que mejoren la movilidad y potencien el desarrollo urbano de sus municipios.