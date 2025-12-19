Gladyz Butanda inaugura obras del Plan Michoacán en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se está haciendo efectivo y como prueba de ello la secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, rehabilitó tres calles y una unidad deportiva en la colonia Antorchistas de Uruapan, obras complementarias al teleférico.

En la inauguración, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan dijo que estas obras forman parte del plan de desarrollo social y urbano que se está ejecutando en Uruapan y otros municipios del estado, bajo la intención de resarcir su tejido social.