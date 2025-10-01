Gladyz Butanda desmiente construcción de teleférico en Parque Nacional de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, desmintió que la construcción del teleférico de Uruapan contemple obras en el Parque Nacional, como erróneamente se ha difundido en redes sociales.

Gladyz Butanda sostuvo que la construcción del teleférico se proyectó bajo estrictos parámetros ambientales, donde no cabe la degradación forestal y, mucho menos, la intervención en los pulmones de Uruapan.

“No hay trabajos en el Parque Nacional de Uruapan, esta obra se blindó desde que se diseñó el proyecto para no vulnerar la capa forestal del municipio”, enfatizó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.