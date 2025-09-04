Gladyz Butanda continúa construyendo obras complementarias del teleférico en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, dio continuidad a la construcción de las 22 obras complementarias que acompañarán al teleférico de Uruapan con el arranque de un skatepark en la estación 5 de este transporte aéreo.

Al poner en marcha la construcción del skatepark de Uruapan, que será el más grande de su tipo en Michoacán, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) dio a conocer que hasta el momento la dependencia a su cargo ha iniciado la edificación de 12 obras complementarias del teleférico.