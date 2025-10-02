Gladyz Butanda amplía red ciclista en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, habilitó dos mil 229 metros lineales de red ciclista en la rehabilitación de la avenida Paseo de la Revolución, cuya segunda etapa fue inaugurada este jueves por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En la inauguración de la obra, Gladyz Butanda subrayó que esta y otras vialidades intervenidas por el Gobierno estatal son muestra de la transformación que está viviendo la movilidad en el estado, una realidad que no se edifica pensando en los automóviles sino en la seguridad del peatón y los ciclistas.

“Michoacán construye un mejor Uruapan y lo está haciendo poniendo como prioridad al peatón, hoy construimos vialidades pensadas para todas y todos”, enfatizó en presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como del presidente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; César Erwin Sánchez Coria, titular del secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada federal, y los diputados locales Juan Pablo Celis Silva y Carlos Alejandro Bautista Tafolla.