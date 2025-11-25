Gibrán, niño sobreviviente del choque en Zamora, es trasladado vía aérea al IMSS de Charo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El menor Gibrán, sobreviviente del accidente ocurrido el domingo pasado en Zamora, fue finalmente trasladado este martes al hospital de Alta Especialidad del IMSS en Charo para continuar con su atención médica.
El gobierno municipal de Zamora informó la actualización durante una transmisión oficial realizada al mediodía de este martes, acompañado por autoridades municipales y familiares del pequeño.
Ahí se confirmó que, tras superar un estado crítico, el menor fue estabilizado y ya viaja en helicóptero rumbo al hospital moreliano.
Gibrán perdió a sus padres y dos de sus hermanos en el trágico accidente registrado en la avenida Madero Norte, donde una patrulla de la Guardia Nacional impactó contra varios vehículos detenidos en el semáforo, lo que derivó en una fuerte carambola.
Actualmente, su abuelita ha asumido la tutela legal del menor, y permanece a su lado en todo momento. En redes sociales, el edil zamorano agradeció las oraciones y el apoyo de la comunidad, señalando que siguen siendo momentos cruciales para el pequeño.
En video se pudo observar el momento en que el helicóptero despegó, llevando consigo una esperanza de recuperación para el pequeño Gibrán, cuya historia ha conmovido a miles de michoacanos.
