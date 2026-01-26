Gestión de Yarabí Ávila acercará actividades de divulgación de la ciencia a los municipios michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de robustecer las actividades de divulgación de la ciencia, la administración encabezada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, implementará una serie de actividades en los municipios michoacanos durante el presente año.

El coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, apuntó que, la instrucción de la rectora ha sido acercar la ciencia a niñas, niños y jóvenes, y a su vez contribuir al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia a la que se integró la casa de estudios desde el 2025.