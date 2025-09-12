Gasolineras de Michoacán, entre las sancionadas por no vender litros completos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán fue uno de los 22 estados del país donde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) realizaron operativos extraordinarios de verificación en estaciones de servicio.

De acuerdo con un comunicado oficial de Profeco, publicado este 12 de septiembre, estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, puesta en marcha hace seis meses por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En total, 147 gasolineras fueron verificadas, de las cuales 122 fueron clausuradas temporalmente por no contar con su Manifestación de Impacto Ambiental vigente. Además, dos estaciones en Querétaro fueron cerradas por reincidencia en negarse a ser verificadas.

Durante estos operativos: