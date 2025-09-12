Gasolineras de Michoacán, entre las sancionadas por no vender litros completos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán fue uno de los 22 estados del país donde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) realizaron operativos extraordinarios de verificación en estaciones de servicio.
De acuerdo con un comunicado oficial de Profeco, publicado este 12 de septiembre, estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, puesta en marcha hace seis meses por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En total, 147 gasolineras fueron verificadas, de las cuales 122 fueron clausuradas temporalmente por no contar con su Manifestación de Impacto Ambiental vigente. Además, dos estaciones en Querétaro fueron cerradas por reincidencia en negarse a ser verificadas.
Durante estos operativos:
Se inmovilizaron 651 instrumentos de medición, al detectar que no vendían litros completos o presentaban deficiencias.
Se han presentado 36 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por mermas superiores a 300 ml por cada 20 litros despachados.
Gracias a esta estrategia, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ha mantenido por debajo de los 24 pesos por litro.
Las verificaciones se realizaron en: Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora y Nuevo León.
Autoridades encabezadas por Iván Escalante (Profeco) y Armando Ocampo Zambrano (ASEA), reiteraron que se continuará con la supervisión para garantizar seguridad y trato justo a las y los consumidores.
SHA