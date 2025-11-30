García Harfuch: Michoacán es prioridad nacional en estrategia de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó sobre los avances de la estrategia de seguridad en Michoacán, donde el trabajo conjunto entre autoridades ha derivado en la detención de 932 personas vinculadas a delitos de alto impacto.
A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que, como parte de los operativos, se han asegurado casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y se han desmantelado 17 laboratorios utilizados presumiblemente para la elaboración de sustancias ilícitas.
Para reforzar la presencia del Estado en la entidad, se desplegaron 12,514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes actúan en coordinación con equipos especializados de investigación e inteligencia.
El funcionario federal aseguró que la estrategia incluye la colaboración estrecha con las corporaciones locales, por lo que se ha fortalecido a la Policía Estatal y a la Fiscalía General del Estado con equipamiento y procesos de capacitación, bajo la supervisión del Gobierno de México.
Además, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se instaló una subsede operativa en Michoacán y se capacitó a operadores del número de emergencia , lo que ha permitido, hasta el momento, 478 detenciones a nivel nacional, de las cuales 180 han sido en la entidad.
García Harfuch subrayó que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional y aseguró que se trabaja con enfoque en inteligencia, coordinación y con una política de cero impunidad, con el objetivo de recuperar la paz en cada municipio.
“Reiteramos a las familias de Michoacán que su seguridad es nuestra prioridad”, concluyó el secretario en su mensaje oficial.
BCT