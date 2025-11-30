García Harfuch: Michoacán es prioridad nacional en estrategia de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó sobre los avances de la estrategia de seguridad en Michoacán, donde el trabajo conjunto entre autoridades ha derivado en la detención de 932 personas vinculadas a delitos de alto impacto.

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que, como parte de los operativos, se han asegurado casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y se han desmantelado 17 laboratorios utilizados presumiblemente para la elaboración de sustancias ilícitas.

Para reforzar la presencia del Estado en la entidad, se desplegaron 12,514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes actúan en coordinación con equipos especializados de investigación e inteligencia.