Garantizar igualdad de género, una responsabilidad constitucional: TJAM

“Si no cambiamos la forma de pensar y de actuar de las y los servidores públicos, no podremos asegurar que vivimos en un estado democrático y de derecho”, indicó. Mientras la violencia y la desigualdad persistan, el objeto del Estado no se está cumpliendo; por ello, desde el TJAM nos hemos sumado de manera decidida a garantizar la igualdad al interior de la institución y, como órgano jurisdiccional, a impartir justicia con perspectiva de género.

En este conservatorio participaron también la secretaria de Igualdad Sustantiva, Alejandra Anguiano González, el fiscal general Adrián López Solís y la responsable del Observatorio de Género de la UMSNH, Trinidad Rojas Arreola, entre otras personas.