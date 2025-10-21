Garantizados, tratamientos a mujeres con cáncer; Bedolla entrega mil 770 apoyos

Ramírez Bedolla precisó que el apoyo permite la continuidad de los tratamientos, al garantizarse la cobertura de pasajes o alimentos, y que las beneficiarias puedan acudir a las consultas. Además, señaló que se cuenta con personal especializado, así como con los medicamentos oncológicos necesarios para la atención.

Refirió que, con la adquisición del acelerador lineal y un PET-Scan, se da cumplimiento al compromiso de renovar el equipo médico para la atención de la enfermedad, con el cual se atiende de manera precisa en el Centro Oncológico, brindándose un servicio gratuito para la población.

Por su parte, Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar, detalló que este programa no es un gesto aislado, sino que se trata de una política pública construida desde la empatía y la convicción de que ninguna mujer debe enfrentar el cáncer sola o en el abandono. Por ello, se garantiza una atención digna, oportuna y sensible.