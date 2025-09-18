Garantizados, los protocolos de seguridad en nuevo edificio del TEEM, promete magistrada presidenta

Bahena Villalobos recordó que el último sismo del 19 de septiembre de 2017 afectó al edificio con grietas no estructurales, pero que resaltan la necesidad de un diseño moderno.

La colocación de la primera piedra se dará en un terreno cedido en comodato por el gobierno estatal y municipal. Este proyecto, anhelado por más de tres décadas, incluirá salidas alternas y protocolos actualizados, resolviendo el problema que ha descartado al TEEM como sede para eventos como la entrega de constancias de mayoría al gobernador.

"Inclusive cuando ha sido la entrega de las constancias de mayoría al gobernador que normalmente se hace en los tribunales electorales de los estados, pues en el caso de Michoacán nunca ha sido una opción porque cuando vienen a hacer la inspección del lugar se advierte que está muy encerrado y que hay una sola vía de acceso, de ingreso y salida y que esto no garantiza las normas de seguridad".

