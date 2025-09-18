Garantizados, los protocolos de seguridad en nuevo edificio del TEEM, promete magistrada presidenta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alma Bahena Villalobos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), prometió que el nuevo edificio del tribunal incorporará protocolos de seguridad avanzados para garantizar una evacuación eficiente. Lo anterior, luego de un simulacro realizado este jueves, donde el tiempo de desalojo fue de 1 minuto y 48 segundos, considerado excesivo para atender una contingencia con 120 personas.
A un día de la colocación de la primera piedra del nuevo inmueble, la magistrada aseguró que el edificio tendrá garantizados diversos accesos y, con ellos, apegarse a las normas de Protección Civil.
“Sí se considera que está diseñado precisamente para ser un inmueble que albergue a tal cantidad de personas, sí cuenta con estas normas de seguridad y también contará con los nuevos protocolos para hacerlo, también salidas alternas, no una única salida para que todo el personal tenga que evacuar necesariamente por esa entrada o salida”, afirmó Bahena Villalobos, destacando que el nuevo diseño resolverá las limitaciones estructurales del actual edificio.
El actual inmueble del TEEM presenta una única salida de acceso reducido, de apenas dos metros de ancho, lo que complica la evacuación de 80 personas en planta baja y más de 120 en total. En simulacros previos, el tiempo de evacuación ha excedido lo óptimo, priorizando reglas como no correr ni empujar, lo que implica una espera escalonada por pisos para evitar riesgos, detalló.
Bahena Villalobos recordó que el último sismo del 19 de septiembre de 2017 afectó al edificio con grietas no estructurales, pero que resaltan la necesidad de un diseño moderno.
La colocación de la primera piedra se dará en un terreno cedido en comodato por el gobierno estatal y municipal. Este proyecto, anhelado por más de tres décadas, incluirá salidas alternas y protocolos actualizados, resolviendo el problema que ha descartado al TEEM como sede para eventos como la entrega de constancias de mayoría al gobernador.
"Inclusive cuando ha sido la entrega de las constancias de mayoría al gobernador que normalmente se hace en los tribunales electorales de los estados, pues en el caso de Michoacán nunca ha sido una opción porque cuando vienen a hacer la inspección del lugar se advierte que está muy encerrado y que hay una sola vía de acceso, de ingreso y salida y que esto no garantiza las normas de seguridad".
RYE