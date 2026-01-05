Garantiza SSP seguridad para los Reyes Magos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene activos los operativos especiales de fin e inicio de año con motivo de las celebraciones de Día de Reyes, como parte del Plan Navidad, el cual permanecerá vigente hasta el 7 de enero en todo el territorio michoacano.
Estos dispositivos tienen un carácter preventivo y disuasivo, con presencia permanente de la Guardia Civil en centros comerciales, supermercados, centrales de abasto, tiendas y demás puntos de alta actividad comercial, con el objetivo de garantizar condiciones a los Reyes Magos para que realicen sus compras en todos los espacios de venta.
Como parte de las acciones implementadas, se refuerzan los rondines de vigilancia, patrullajes estratégicos y presencia policial visible, a fin de inhibir conductas delictivas y brindar confianza a la ciudadanía durante su consumo y convivencia.
La SSP mantiene una estrecha coordinación con la Guardia Nacional, policías locales y las áreas de Protección Civil en sus distintos niveles. Este esquema de comunicación permanente garantiza una respuesta oportuna ante eventualidades en los distintos municipios del estado.
BCT