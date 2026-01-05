Garantiza SSP seguridad para los Reyes Magos en Michoacán

Estos dispositivos tienen un carácter preventivo y disuasivo, con presencia permanente de la Guardia Civil en centros comerciales, supermercados, centrales de abasto, tiendas y demás puntos de alta actividad comercial, con el objetivo de garantizar condiciones a los Reyes Magos para que realicen sus compras en todos los espacios de venta.

Como parte de las acciones implementadas, se refuerzan los rondines de vigilancia, patrullajes estratégicos y presencia policial visible, a fin de inhibir conductas delictivas y brindar confianza a la ciudadanía durante su consumo y convivencia.