Garantiza Secum cuidado y uso responsable de espacios patrimoniales en renta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) reafirmó su compromiso con la protección y aprovechamiento responsable del Centro Cultural Clavijero y la Casa de la Cultura de Morelia, dos de los inmuebles más emblemáticos del patrimonio histórico de la entidad.

El uso de estos recintos para eventos especiales no tiene fines comerciales, sino que forma parte de un modelo de gestión cultural que busca aprovecharlos en horarios de baja ocupación, generar recursos y donaciones en especie para su mantenimiento y asegurar su conservación. Este esquema ha permitido realizar un promedio de ocho a diez eventos al año, siempre con prioridad para la agenda cultural y académica.