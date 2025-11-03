Michoacán

Garantiza Bedolla continuidad en Uruapan con equipo de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reafirmó su compromiso de mantener el apoyo total al municipio de Uruapan y formalizó la coordinación de trabajo con el movimiento independiente fundado por Carlos Manzo.

En conferencia de prensa, habló de la buena relación que existía con la anterior administración municipal y su gabinete, específicamente con las secretarías de Gobierno, Seguridad, Desarrollo Urbano y Movilidad, y Obras Públicas.

Afirmó que se mantendrá una plena coordinación con quien asuma la presidencia municipal. Indicó que el equipo que encabezaba Carlos Manzo, en conjunto con el diputado local, Carlos Bautista Tafolla, serán los encargados de proponer al nuevo titular de la alcaldía.

Finalmente, el gobernador subrayó que su administración trabaja para lograr justicia para la familia y el pueblo de Uruapan, e indicó que los responsables del homicidio pagarán ante la ley.

