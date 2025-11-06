Ganaderos tomarán la Secretaría de Agricultura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los presidentes y agremiados de las Asociaciones Ganaderas Libres de Michoacán tomarán este jueves las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la entidad, en rechazo al Registro Electrónico de Movilización (REEMO).
Este registro, indicaron, les genera muchas trabas para poder mover, vender o matar al ganado, además de un impuesto más, a los que ya tienen, como el aretado, y que de costar 40 pesos, al final les cuesta hasta 400 pesos por cabeza, por el servicio de quienes lo colocan.
Los ganaderos consideraron que el campo está muriendo, pues no se atienden las demandas y solo hay beneficios para la Unión Ganadera Regional, a través de la Secretaría de Agricultura, por lo que realizarán la toma hasta que el titular, Cuauhtémoc Ramírez Romero, les dé una solución a sus peticiones.
La manifestación pacífica saldrá desde Calzada La Huerta hasta la Sader, ubicada en el Boulevard García de León en Morelia, con la participación de ganaderos de Maravatío, Morelia, Contepec, La Huacana, Huiramba, Lázaro Cárdenas, Buenavista, entre otros.
La asociación a nivel estatal cuenta con más de 70 agrupaciones de diversos municipios, mismos que amagan con manifestaciones más grandes en caso de no tener respuesta. Además, afirmaron que se van a hermanar con los campesinos que en días pasados realizaron bloqueos y marchas para exigir precios justos del maíz.
RYE-