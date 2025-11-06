Ganaderos tomarán la Secretaría de Agricultura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los presidentes y agremiados de las Asociaciones Ganaderas Libres de Michoacán tomarán este jueves las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la entidad, en rechazo al Registro Electrónico de Movilización (REEMO).

Este registro, indicaron, les genera muchas trabas para poder mover, vender o matar al ganado, además de un impuesto más, a los que ya tienen, como el aretado, y que de costar 40 pesos, al final les cuesta hasta 400 pesos por cabeza, por el servicio de quienes lo colocan.