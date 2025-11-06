Ganaderos rechazan guía REEMO; secretario de Agricultura afirma que debe haber orden

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves, representantes de las asociaciones libres de ganado en Michoacán tomaron la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en rechazo a la guía del Registro Electrónico de Movilización (REEMO) para poder mover o matar a un animal. Sin embargo, el titular de la dependencia, Cuauhtémoc Ramírez Romero, afirmó que debe existir orden y trazabilidad.

El representante de la Asociación, Jesús Javier Rivera Calderón, refirió que el REEMO sirve para monitorear al animal: dónde nació, por dónde anduvo y, si se enferma, saber dónde estuvo. No obstante, acotó que, para poder registrarse, es necesario que los ejemplares estén aretados, aunque mencionó que no les están entregando los aretes, y denunció que hay mercado negro.

Refirió que la Asociación Libre del Ganado es la que cuenta con mayor número de socios y más cabezas, pero, por no estar afiliados a la Unión Regional, no obtienen los mismos beneficios por parte de los programas del gobierno estatal, por lo que consideró que han hecho un negocio particular.