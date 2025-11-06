Ganaderos amagan con manifestación por la imposición de la guía REEMO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los ganaderos de la Asociación Libre en el Estado amagaron con una manifestación, ante la falta de respuesta a las demandas del sector por parte de las autoridades, ya que rechazan la guía Registro Electrónico de Movilización de Ganado (REEMO), que no les permite movilizar o vender sus animales y porque, aseguran, les genera "muchas trabas".
El representante de la Asociación, Jesús Javier Rivera Calderón, refirió que el REEMO sirve para monitorear al animal: dónde nació, por dónde anduvo y, si se enferma, saber dónde estuvo. No obstante, acotó que para poder registrarse es necesario que los ejemplares estén aretados, aunque mencionó que no les están entregando los aretes.
Refirió que la Asociación Libre del Ganado es la que cuenta con mayor número de socios y más cabezas, pero, por no estar afiliados a la Unión Regional, no obtienen los mismos beneficios por parte de los programas del gobierno estatal, por lo que consideró que han hecho un negocio particular.
"El campo de México está envejeciendo."
Rivera Calderón añadió que los precios tampoco son justos, es decir, que no cuentan con precios de garantía, lo que les impide mantenerse, y que, a consecuencia de eso, las nuevas generaciones o más jóvenes deciden salir del país y migrar a Estados Unidos, pues del campo ya no pueden vivir.
A la reunión acudieron presidentes de las asociaciones ganaderas de Contepec, Maravatío, Morelia, La Huacana, Lagunillas, Villa Madero, entre otros municipios. Los socios marcharán este jueves hacia la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
