Ganaderos amagan con manifestación por la imposición de la guía REEMO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los ganaderos de la Asociación Libre en el Estado amagaron con una manifestación, ante la falta de respuesta a las demandas del sector por parte de las autoridades, ya que rechazan la guía Registro Electrónico de Movilización de Ganado (REEMO), que no les permite movilizar o vender sus animales y porque, aseguran, les genera "muchas trabas".

El representante de la Asociación, Jesús Javier Rivera Calderón, refirió que el REEMO sirve para monitorear al animal: dónde nació, por dónde anduvo y, si se enferma, saber dónde estuvo. No obstante, acotó que para poder registrarse es necesario que los ejemplares estén aretados, aunque mencionó que no les están entregando los aretes.