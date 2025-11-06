Michoacán

Ganaderos amagan con manifestación por la imposición de la guía REEMO

Afirman que hay un negocio particular entre gobierno y la Unión Ganadera Regional que a los ganaderos libres los deja de lado
Ganaderos amagan con manifestación por la imposición de la guía REEMO
GABRIELA SERRALDE
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los ganaderos de la Asociación Libre en el Estado amagaron con una manifestación, ante la falta de respuesta a las demandas del sector por parte de las autoridades, ya que rechazan la guía Registro Electrónico de Movilización de Ganado (REEMO), que no les permite movilizar o vender sus animales y porque, aseguran, les genera "muchas trabas".

El representante de la Asociación, Jesús Javier Rivera Calderón, refirió que el REEMO sirve para monitorear al animal: dónde nació, por dónde anduvo y, si se enferma, saber dónde estuvo. No obstante, acotó que para poder registrarse es necesario que los ejemplares estén aretados, aunque mencionó que no les están entregando los aretes.

Refirió que la Asociación Libre del Ganado es la que cuenta con mayor número de socios y más cabezas, pero, por no estar afiliados a la Unión Regional, no obtienen los mismos beneficios por parte de los programas del gobierno estatal, por lo que consideró que han hecho un negocio particular.
"Los ganaderos tenemos problemas porque no pertenecemos a la Unión Ganadera Regional. A los verdaderos productores nos dejan a un lado. Los programas oficiales que maneja a través de la Sader los maneja la Unión."

"El campo de México está envejeciendo."

Rivera Calderón añadió que los precios tampoco son justos, es decir, que no cuentan con precios de garantía, lo que les impide mantenerse, y que, a consecuencia de eso, las nuevas generaciones o más jóvenes deciden salir del país y migrar a Estados Unidos, pues del campo ya no pueden vivir.

"Ellos (la Sader) atiende a sus grupos, a la gente que les genera un beneficio personal. A los verdaderos productores no se les está atendiendo, y nos hermanamos, vamos de la mano, con el sector agrícola."

A la reunión acudieron presidentes de las asociaciones ganaderas de Contepec, Maravatío, Morelia, La Huacana, Lagunillas, Villa Madero, entre otros municipios. Los socios marcharán este jueves hacia la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Te puede interesar:
Región Tierra Caliente recibe apoyo del programa Agrosano: Sader
Ganaderos amagan con manifestación por la imposición de la guía REEMO

RPO

SADER
Ganaderos libres
guía REEMO

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com