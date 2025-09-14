Gaby Molina agradeció el apoyo a la educación con becas para miles de michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gaby Molina agradeció que miles de estudiantes de Michoacán sean beneficiados económicamente a través de becas, con la visión de consolidar la transformación educativa del estado, ello, durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a Morelia.

Asimismo, celebró que pronto dará a conocer en qué municipio de Michoacán se instalará la próxima sede de la Universidad Rosario Castellanos, además de la construcción de dos nuevas preparatorias en Uruapan y Morelia, de acuerdo con el compromiso establecido por la presidenta de México.

Gaby Molina coincidió con las palabras de la presidenta Sheinbaum, al señalar que los programas de Bienestar existen porque son un derecho y no una dádiva para conseguir votos. Estos apoyos se entregan de forma directa y sin intermediarios, sin preguntar a nadie de qué partido es o por quién va a votar.

Gaby Molina destacó que la transformación educativa en Michoacán se impulsa mediante el otorgamiento de becas económicas: 127,899 jóvenes que estudian en preparatorias públicas, 13,846 estudiantes universitarios, 129,728 alumnos de secundaria y primaria, entre otros alumnos que realizan actualmente su registro.

Además, se brinda apoyo a 27,731 egresados de estudios profesionales, quienes se integran al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Michoacán, con el respaldo de un salario mínimo como parte de su primer empleo.

BCT