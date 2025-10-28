Gabriela Molina reconoce la labor de Paco Ignacio Taibo pese a declaraciones sobre cuota de género

La estrategia consiste en distribuir 2.5 millones de libros en México, toda Latinoamérica y Estados Unidos para incentivar a las infancias, adolescencias y jovenes a leer, aunque de los 27 autores contemplados, solo siete son mujeres, por lo que fue cuestionado por la cuota de género.

El letrado contestó que "Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria".

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación en Michoacán, mencionó que Taibo ha hecho una gran labor al frente del Fondo, ya que anteriormente había corrupción al dejar en las bodegas los libros caros que no tenían o llegaban a su fin.

"Es un gran intelectual de este país. Es el mayor divulgador de la lectura en México que ha habido. Todos tienen resbalones, creo que es un gran equivoco, pero siempre en todos los personajes hay matices", finalizó la funcionaria.

