Gabriela Molina reconoce a 50 docentes por sus prácticas educativas

Los maestros fueron reconocidos por su labor pese a las dificultades a partir de la pandemia de Covid-19
GABRIELA SERRALDE
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, reconoció a 50 docentes de nivel básico por sus prácticas educativas, pese a los retos y obstáculos surgidos desde la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con Molina Aguilar, el reconocimiento proviene de la federación por el trabajo destacado que los maestros han realizado para que el aprendizaje de niñas y niños continúe. Durante el evento, se escucharon los testimonios de algunas maestras y maestros.

"El reconocimiento nace en el marco del nuevo modelo educativo con una visión humanista. En 2022 se reventó el sistema educativo en el marco de una pandemia, pero fueron los maestros quienes demostraron cómo podían enseñar"
expresó la funcionaria

La secretaria apuntó que, pese a la complejidad del tema, los docentes ayudaron a fortalecer las habilidades cognitivas y emocionales del alumnado. Aseguró que los maestros y maestras ponen en alto el nombre de Michoacán.

Por ejemplo, la docente Adriana García Jacobo, de un jardín de niños en Atapaneo, detalló que desde hace cinco años inició un proyecto de investigación sobre el impacto de los docentes en la vida de los alumnos y cómo las palabras influyen en sus vidas.

"Empecé a hacer autocrítica de mi práctica y luego apliqué de manera no formal para mencionar las cualidades y talentos de los niños; luego, de manera pública, con padres de familia, porque no solo son palabras, debemos ir construyendo"
explicó

Por último, la subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo, apuntó que es importante dignificar la labor de los docentes y escuchar las historias que suceden al interior de las aulas, pues consideró que cada vez que se hace, “pasa algo mágico”.

GABRIELA SERRALDE
