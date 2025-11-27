Gabriela Molina reconoce a 50 docentes por sus prácticas educativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, reconoció a 50 docentes de nivel básico por sus prácticas educativas, pese a los retos y obstáculos surgidos desde la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con Molina Aguilar, el reconocimiento proviene de la federación por el trabajo destacado que los maestros han realizado para que el aprendizaje de niñas y niños continúe. Durante el evento, se escucharon los testimonios de algunas maestras y maestros.