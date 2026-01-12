Gabriela Molina descarta aulas de palitos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, descartó que existan escuelas de palitos en Michoacán; sin embargo, señaló que los casos reportados obedecen a conflictos internos que derivan en la pulverización y creación de otros espacios.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria explicó que debe ser el área de Planeación de la dependencia la que autorice la creación de centros educativos, y no que, de manera arbitraria, el personal de una institución genere otro espacio. Aunque se han registrado casos, puntualizó que ya se están resolviendo.