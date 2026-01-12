Michoacán

Gabriela Molina descarta aulas de palitos en Michoacán

La secretaria señaló que hay ampliaciones o extensiones de aulas, pero subrayó que solo Planeación puede autorizar nuevos espacios
GABRIELA SERRALDE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, descartó que existan escuelas de palitos en Michoacán; sin embargo, señaló que los casos reportados obedecen a conflictos internos que derivan en la pulverización y creación de otros espacios.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria explicó que debe ser el área de Planeación de la dependencia la que autorice la creación de centros educativos, y no que, de manera arbitraria, el personal de una institución genere otro espacio. Aunque se han registrado casos, puntualizó que ya se están resolviendo.

“Insistir en que debe ser el área de Planeación la que cree los centros educativos. Lo que había pasado a lo largo de los años en Michoacán es que conflictos internos hacían que se llevaran las claves y pusieran una escuela de palitos y un desorden; hoy tenemos un ordenamiento”
Sobre estos espacios en desorden, Molina Aguilar indicó que tienen registradas ampliaciones de aulas o algunas extensiones, por ejemplo en la Aldea o en Arko San Pedro, en la ciudad de Morelia; no obstante, reiteró que no hay escuelas de palitos.

De acuerdo con la secretaria, se han invertido 2 mil 500 millones de pesos en obra educativa para ordenamiento y equipamiento. Además, adelantó que en Arko San Pedro se inaugurará un complejo educativo similar al de Villas del Pedregal, el cual se creó a partir de la falta de planeación del desarrollo urbano.

