Gabriela Molina descarta aulas de palitos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, descartó que existan escuelas de palitos en Michoacán; sin embargo, señaló que los casos reportados obedecen a conflictos internos que derivan en la pulverización y creación de otros espacios.
En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria explicó que debe ser el área de Planeación de la dependencia la que autorice la creación de centros educativos, y no que, de manera arbitraria, el personal de una institución genere otro espacio. Aunque se han registrado casos, puntualizó que ya se están resolviendo.
Sobre estos espacios en desorden, Molina Aguilar indicó que tienen registradas ampliaciones de aulas o algunas extensiones, por ejemplo en la Aldea o en Arko San Pedro, en la ciudad de Morelia; no obstante, reiteró que no hay escuelas de palitos.
De acuerdo con la secretaria, se han invertido 2 mil 500 millones de pesos en obra educativa para ordenamiento y equipamiento. Además, adelantó que en Arko San Pedro se inaugurará un complejo educativo similar al de Villas del Pedregal, el cual se creó a partir de la falta de planeación del desarrollo urbano.
RPO