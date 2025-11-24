Gabinete federal intensifica presencia en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi tres semanas del arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México ha marcado una presencia activa en el estado con la visita de al menos nueve secretarios para el anuncio de acciones en educación, bienestar, turismo, campo y seguridad.

En los primeros días posteriores al anuncio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, realizaron visitas a Morelia y Uruapan, donde encabezaron reuniones operativas, revisaron despliegues militares y definieron ajustes en la coordinación interinstitucional.

Días después se anunció la detención del actor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, además de decomisos y una desarticulación al crimen.