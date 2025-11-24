Gabinete federal intensifica presencia en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi tres semanas del arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México ha marcado una presencia activa en el estado con la visita de al menos nueve secretarios para el anuncio de acciones en educación, bienestar, turismo, campo y seguridad.
En los primeros días posteriores al anuncio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, realizaron visitas a Morelia y Uruapan, donde encabezaron reuniones operativas, revisaron despliegues militares y definieron ajustes en la coordinación interinstitucional.
Días después se anunció la detención del actor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, además de decomisos y una desarticulación al crimen.
Por otro lado, el 18 de noviembre visitó Coeneo la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, quien dio a conocer la compra de 550 toneladas de lenteja que tenían rezagadas las pequeñas y pequeños productores de la región.
Las secretarías de Turismo, Josefina Rodríguez y de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, acompañaron este 23 de noviembre a Ramírez Bedolla, a la apertura de los santuario de la Mariposa Monarca. Así como la secretaría de Bienestar, Adriana Montiel, el pasado domingo detalló la ejecución del denominado Despliegue Casa por Casa.
Además, este lunes en la conferencia matutina del gobernador, asistió la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández donde anunció la estrategia para promover la igualdad de género, y Mario Delgado, secretario de Educación, encabezó las asambleas para ejecutar la entrega de becas Gertrudis Bocanegra, creadas para estudiantes michoacanos.
BCT