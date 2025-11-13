Gabinete de Seguridad refrenda la plena coordinación con Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el fin de fortalecer las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares del Gabinete de Seguridad sostuvieron en Morelia una reunión de trabajo en el cuartel de la 21 Zona Militar, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector productivo, para revisar avances y reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.

Durante el encuentro se refrendó la plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas. Las autoridades locales expresaron su confianza en la estrategia integral y su disposición para trabajar conjuntamente con el estado y la federación.