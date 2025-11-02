Gabinete de Seguridad de México detalla protección y reuniones con Carlos Manzo antes del ataque

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la conferencia matutina del Gabinete de Seguridad, autoridades federales ofrecieron detalles sobre el esquema de protección que tenía asignado el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fue asesinado el sábado 1 de noviembre durante un evento público en el centro del municipio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde diciembre de 2024, el alcalde contaba con un esquema de seguridad federal, mismo que fue reforzado en mayo de 2025 a petición expresa del propio edil.

De acuerdo con la información presentada, 14 elementos de la Guardia Nacional fueron asignados a tareas de seguridad periférica, mientras que la seguridad inmediata corría a cargo de elementos de la Policía Municipal de confianza del alcalde, además de dos vehículos oficiales dispuestos para este propósito.

El secretario señaló que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el ataque, y confirmó que no habrá impunidad en este caso. “Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque”, apuntó.

Por su parte, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informaron que, en total, Carlos Manzo sostuvo al menos seis reuniones de coordinación con mandos militares, cuatro de ellas en 2025, en las que se revisaron estrategias de seguridad para el municipio.

En dichas reuniones se solicitó el refuerzo de tropas y se desplegaron operaciones específicas en la región, como los operativos Chutani y Chamfi, en los que participaron cientos de elementos militares y se reportaron decomisos de armas, drogas, vehículos y explosivos.

El general Ricardo Trevilla detalló que, en coordinación con el alcalde, se llevaron a cabo acciones preventivas en colonias consideradas de riesgo, y destacó la comunicación permanente que existía entre el edil y la zona militar correspondiente.

Durante el mensaje, el Gobierno Federal reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso y detener a todos los responsables. Actualmente, hay dos personas detenidas relacionadas con el hecho, aunque una de ellas se encuentra en calidad de testigo.

BCT